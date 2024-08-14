Лукашенко рассчитывает на новый этап развития отношений с Пакистаном

Президент подчеркнул, что Минск и Исламабад на протяжении многих лет развивают взаимодействие на основе партнерства и доверия.
Он напомнил, что в этом году страны отметили 30-летие со дня установления дипотношений. Также в нынешнем году был проведен целый ряд двусторонних мероприятий, которые, по мнению Лукашенко, поспособствуют расцвету Беларуси и Пакистана.
Глава государства поблагодарил руководство Пакистана за поддержку вступления Беларуси в ШОС. При этом Лукашенко подтвердил готовность белорусской стороны к дальнейшей работе на международных площадках.
«Уверен, что организация совместных мероприятий, определенных во время нашей беседы в Астане, позволит нам начать новый этап развития двусторонних отношений», — говорится в поздравлении, опубликованном пресс-службой белорусского лидера.
Лукашенко также выразил надежду на встречи с лидерами Пакистана во время своего визита в Исламабад. Глава белорусского государства планирует обсудить с ними дальнейшее расширение сотрудничества между двумя государствами.
Президент пожелал руководителям страны крепкого здоровья и успехов, а Пакистану — добра, мира и прогресса.
План ближайших мероприятий
Ранее на саммите в Астане Лукашенко заявил, что до конца текущего года планирует посетить Пакистан.
Визит белорусского лидера может стать третьим за всю историю двусторонних отношений между странами.
До этого состоялось два визита Лукашенко в Пакистан: в мае 2015 года и октябре 2016-го.
Помимо этого, в сентябре 2024 год встретятся члены межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству Беларуси и Пакистана.
Также планируется, что в октябре белорусский премьер-министр Роман Головченко в рамках мероприятия глав правительств стран ШОС посетит Пакистан.