Президент поручил создать Центр технологий искусственного интеллекта

Шавкат Мирзиёев 13 августа ознакомился с презентацией о мерах по развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) и стартапов в сфере IT.
На совещании отмечено, что в нашей стране ускоренно развиваются информационные технологии, которые внедряются во все сферы. В результате только за минувший период текущего года объем цифровых услуг превысил 21 триллион сумов, а к концу года ожидается достижение 43 триллионов сумов. Экспорт услуг сферы составил 367 миллионов долларов. Количество резидентов IT-парка увеличилось на 577 и превысило 2 тысячи. Количество работающих в них молодых людей достигло 32 тысяч.
Отмечены успехи в применении ИИ. Это решения «My ID» и «UzFace», которые внедрены более чем в 70 организациях, банках, маркетплейсах и платежных системах, создана возможность дистанционной биометрической идентификации 10 миллионов пользователей. «Узбеккосмос» с помощью ИИ выявил около 43 тысяч случаев незаконного использования недр и несанкционированного строительства.
На совещании рассмотрели меры по развитию технологий ИИ в здравоохранении, сельском хозяйстве, банковской, налоговой, таможенной сферах.
Отмечено, что в первую очередь необходимо создать законодательную базу по ИИ, стратегию внедрения ИИ и двухлетнюю программу проектов. Поручено создать Центр технологий ИИ.
В настоящее время кадры по ИИ готовятся в четырех университетах. Существует потребность в 600 специалистах по обработке больших данных и языковым моделям. Это количество увеличится в разы в ближайшие годы. Учитывая это, подчеркнута важность подготовки специалистов, соответствующих потребностям в разрезе отраслей.
На совещании говорилось, что все передовые IT-компании мира начинали свою деятельность со стартапа. У нас тоже делаются первые шаги в этом направлении. В прошлом году объем венчурных инвестиций, привлеченных в такие проекты, составил 134 миллиона долларов. Глава государства подчеркнул, что настало время создать широкие условия для венчурных инвестиций для финансирования стартап-проектов. В связи с этим даны поручения по развитию стартап-экосистемы, внедрению механизмов венчурного финансирования.