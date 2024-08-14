Президент поручил создать Центр технологий искусственного интеллекта

На совещании говорилось, что все передовые IT-компании мира начинали свою деятельность со стартапа. У нас тоже делаются первые шаги в этом направлении. В прошлом году объем венчурных инвестиций, привлеченных в такие проекты, составил 134 миллиона долларов. Глава государства подчеркнул, что настало время создать широкие условия для венчурных инвестиций для финансирования стартап-проектов. В связи с этим даны поручения по развитию стартап-экосистемы, внедрению механизмов венчурного финансирования.