В США заявили об обеспокоенности Вашингтона из-за совместных военных учений России и Китая

«Пекин все больше чувствует, что дипломатических и экономических действий недостаточно, чтобы донести свои мысли до Вашингтона, поэтому он больше полагается на свои военные силы как на инструмент подачи сигналов. Партнерство с Россией — это способ усилить послания Пекина», — объяснил научный сотрудник China Power Project в Центре стратегических и международных исследований Брайан Харт.