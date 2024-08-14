117 дронов сбито над регионами РФ. Военная операция, день 903-й

08:49 Настроения в Европе сейчас напоминают атмосферу перед Первой мировой войной, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
«Перед каждой мировой войной появляется некая фобия — тогда это была сербофобия, перед Второй мировой — юдофобия, сейчас — русофобия, любое зло по отношению к россиянам разрешено и любая ложь приемлема», — сказал Вулин в интервью РИА Новости.
08:46 Заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможности мирных переговоров с Россией не стоит воспринимать всерьез, поскольку Украина никак не продемонстрировала подтверждение весомости этих слов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
08:45 Инфраструктурный объект в Нежинском районе Черниговской области Украины попал под удар, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
08:44 За сутки шесть человек ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
08:39 В июле импорт электроэнергии Украиной увеличился почти в 20 раз год к году и впервые превысил отметку в $100 млн, подсчитало РИА Новости.
08:38 Мужчина-водитель ранен в результате атаки ВСУ с применением дрона-камикадзе по грузовому автомобилю в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его данным, в результате еще одной атаки также поврежден грузовой автомобиль.
08:34 Возгорание и обрушение плит произошло в одной из квартир многоквартирного дома в Шебекине в результате атаки ВСУ с применением беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
08:31 Украинские подразделения уходят с позиций в селе Гродовка, его окрестностях, а также в районе города Новогродовка на Покровском направлении. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
08:24 Украинские власти не предупредили администрацию США об атаке ВСУ на Курскую область, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Мы не имеем к этому никакого отношения. О своих военных операциях должна говорить Украина. Наша политика в этом вопросе не изменилась. Мы собираемся продолжать делать то же самое, что и последние два с лишним года, — продолжать оказывать Украине помощь, которая ей необходима для защиты от агрессии со стороны России», — сказала Жан-Пьер на брифинге для журналистов.
08:16 В Белгородской области объявлен режим ЧС регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
08:11 Спецслужбы ДНР задержали женщину, которую подозревают в госизмене, сообщили в УФСБ по региону.
Предполагается, что женщина передавала украинским спецслужбам сведения о силах и средствах МЧС России, задействованных в локализации последствий артиллерийских ударов, наносимых со стороны ВСУ по территории республики.
08:04 ⚡️ Силы ПВО РФ за ночь сбили 117 дронов и четыре тактические ракеты над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
37 дронов и четыре тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще 37 БПЛА уничтожено над Воронежской областью, 17 — над Белгородской, 11 — над Нижегородской, девять — над Волгоградской, три — над Брянской, два — над Орловской и один — над Ростовской областями.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 903-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.