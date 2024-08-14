В России стартовали учения ОДКБ «Кобальт-2024»

При этом, Армения не заявлена как участница «Кобальт-2024». Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. Позже, выступая в парламенте, он заявил, что следующим логическим шагом станет выход Армении из этого блока.