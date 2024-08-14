В России стартовали учения ОДКБ «Кобальт-2024»

Мероприятия пройдут с 14 по 16 августа под руководством Росгвардии в Новосибирской области. В ходе учений будут отработаны новые формы и способы действий группировок сил и средств, апробированы новые образцы вооружения, военной техники, а также тактические приемы применения БПЛ.
В учениях принимают участие представители министерств и ведомств России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.
На учениях будет обмен опытом и оттачивание навыков взаимодействия между подразделениями сил специального назначения. Отработка совместных действий по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, сообщили организаторы «Кобальт-2024».
Также на учениях применят авиацию и БПЛА. Спецназовцы отработают штурм здания и транспорта, освобождение заложников и нейтрализацию боевиков.
При этом, Армения не заявлена как участница «Кобальт-2024». Премьер-министр Армении Никол Пашинян в феврале 2024 года заявил, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. Позже, выступая в парламенте, он заявил, что следующим логическим шагом станет выход Армении из этого блока.
В целом, ОДКБ запланировала 7 совместных учений на 2024 год, которые пройдут на территории России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана.
Участниками ОДКБ, образованного в мае 1992 года, являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Главная цель ОДКБ — отражение угроз безопасности и стабильности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов без вмешательства в их внутренние дела.