Дрозденко: Противодействие коррупции — одна из первоочередных задач для нас

Противодействие коррупции — одна из первоочередных задач для нас. Нужно вовремя реагировать, не допускать коррупционных проявлений, а если это произошло — жестко реагировать. Сегодня на заседании антикоррупционной комиссии Ленобласти обсуждали важность межведомственного взаимодействия по выявлению злоупотреблений служебным положением и неукоснительному соблюдению законодательства, — отметил губернатор Александр Дрозденко.