Дрозденко: Противодействие коррупции — одна из первоочередных задач для нас

Противодействие коррупции — одна из первоочередных задач для нас. Нужно вовремя реагировать, не допускать коррупционных проявлений, а если это произошло — жестко реагировать. Сегодня на заседании антикоррупционной комиссии Ленобласти обсуждали важность межведомственного взаимодействия по выявлению злоупотреблений служебным положением и неукоснительному соблюдению законодательства, — отметил губернатор Александр Дрозденко.
Глава региона дал поручение дополнительно организовать методические обучения, инструктажи по заполнению деклараций о доходах и расходах, консультирование специалистов, готовящих правовые акты, чтобы исключить нарушения.
Напомним, что 9 декабря проходит Международный день борьбы с коррупцией, который появился в 2003 году благодаря подписанию Конвенции ООН против коррупции и с тех пор проходит ежегодно.