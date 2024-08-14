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Захарова надеется, что интерес ООН к доступу в Курскую область «не перфоманс»

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Представители ООН должны осознать, что действия Киева в Курской области классифицируются, как теракт. Хочется надеяться, что их интерес к доступу на территорию региона «не является перфомансом», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Источник: МИД России

«Очень хочется надеяться, что-то, что они (представители ООН — прим. ТАСС) заявили, не является перфомансом или каким-то желанием снять с себя ответственность. Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению. А если это так, то будьте добры, начните с самого начала — с прав человека, с их попрания киевским режимом в отношении крымчан, в отношении Донецка, Луганска и далее», — сказала дипломат, комментируя заявление представителя Управление верховного комиссара ООН по правам человека Равины Шамдассани о желании получить доступ на территорию Курской области для изучения фактов нарушения прав человека со стороны Вооруженных сил Украины.

По ее словам, представителям ООН необходимо обратить внимание на то, что события в Курской области — «это не нарушение прав человека, а это терроризм со стороны киевского режима в отношении людей». «Террористические угрозы, действия, нападения — это другая квалификация. И не надо подменять эти понятия», — добавила Захарова.

Захарова Мария
ООН