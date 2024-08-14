Захарова надеется, что интерес ООН к доступу в Курскую область «не перфоманс»

«Очень хочется надеяться, что-то, что они (представители ООН — прим. ТАСС) заявили, не является перфомансом или каким-то желанием снять с себя ответственность. Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению. А если это так, то будьте добры, начните с самого начала — с прав человека, с их попрания киевским режимом в отношении крымчан, в отношении Донецка, Луганска и далее», — сказала дипломат, комментируя заявление представителя Управление верховного комиссара ООН по правам человека Равины Шамдассани о желании получить доступ на территорию Курской области для изучения фактов нарушения прав человека со стороны Вооруженных сил Украины.