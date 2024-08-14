В Германии обратились к Байдену после страшного прогноза о Путине

«Что? Как? Байден сказал, что Путин уже проиграл войну», — так он отреагировал на статью NYT с заголовком, что победа у президента России в руках.
Байден не единожды делал необоснованные заявления о грозящем России поражении. Так в феврале 2023 года он утверждал, что у Путина «нет никакого шанса справиться, так как он уже потерял Украину». В июле этого года, на саммите НАТО он заявил, что Россия проигрывает в конфликте на Украине.
Накануне газета NYT написала, что предложения российского лидера по урегулированию конфликта на Украине кажутся наиболее реалистичными. По мнению автора публикации, победа находится в пределах досягаемости главы России вне зависимости от того, кто возглавит США после предстоящих выборов.
В июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по Украине. Так, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых российских регионов. Кроме того, Киев должен объявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.