В Германии обратились к Байдену после страшного прогноза о Путине

Байден не единожды делал необоснованные заявления о грозящем России поражении. Так в феврале 2023 года он утверждал, что у Путина «нет никакого шанса справиться, так как он уже потерял Украину». В июле этого года, на саммите НАТО он заявил, что Россия проигрывает в конфликте на Украине.