Глава Крыма Сергей Аксёнов посетил Храм Святого Архистратига Михаила в Алупке

«Также осмотрели исторический центр города, где недавно было выполнено благоустройство объектов туристического показа, посетили музей истории города и Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник. Благодарю за внимание и поддержку исторических мест, за системную работу, направленную на сохранение и развитие культурных и духовных ценностей, реализацию масштабных культурных проектов», — написал Сергей Аксёнов в социальных сетях.