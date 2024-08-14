Он отметил, что рост одобрения Путина на Западе не связан с появлением миллионов немцев, которые «вдруг полюбили русских», хотя, по мнению Вулина, они «их не любили ни в Первую, ни Вторую мировые войны, ни после».
«Но они видят в Российской Федерации ценности, которые поддерживают, хотят жить со своим Богом, нацией и семьей. А им навязывают общество, в котором этого нет», — уточнил Вулин.
По мнению сербского вице-премьера, в Европе нынешние настроения похожи на те, что были перед Первой мировой войной. Он отметил, что перед каждым противостоянием таких масштабов появляется «некая фобия — тогда это была сербофобия, перед Второй мировой — антисемитизм, сейчас — русофобия».
Первая мировая война началась в 1914 году, после того как сербский националист Гаврило Принцип убил эрцгерцога Франца Фердинанда — наследника австро-венгерского престола. Австро-Венгрия напала на Сербию.