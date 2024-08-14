Вице-премьер Сербии объяснил популярность Путина в Европе

По мнению сербского вице-премьера, в Европе нынешние настроения похожи на те, что были перед Первой мировой войной. Он отметил, что перед каждым противостоянием таких масштабов появляется «некая фобия — тогда это была сербофобия, перед Второй мировой — антисемитизм, сейчас — русофобия».