«Высокопоставленные кремлевские чиновники не стали бы делать из продолжения нынешнего наступления России месть за Курск. Им нужно что-то более масштабное…» — цитирует издание бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака.
В статье приводится аналогичное мнение неназванного высокопоставленного источника в украинском оборонном ведомстве, заявившего, что Россия почувствует необходимость дать очень жесткий ответ.
Издание напомнило заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, что жесткий ответ не заставит себя долго ждать.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.