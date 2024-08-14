На Украине испугались ответа России на атаку на Курскую область

В статье приводится аналогичное мнение неназванного высокопоставленного источника в украинском оборонном ведомстве, заявившего, что Россия почувствует необходимость дать очень жесткий ответ.



Издание напомнило заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, что жесткий ответ не заставит себя долго ждать.



Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.