Лидер партии «Миллий Тикланиш» Алишер Кадыров выступил с критикой в адрес министра образования

Комментируя случай с уборкой, в районном хокимияте особо отметили, что участие учителей школы № 37 в наведении порядка было добровольной инициативой самих педагогов. Сообщается, что учреждение получило средства на ремонт во время участия в проекте «Инициативный бюджет».
Кадыров в свою очередь раскритиковал министра образования за некомпетентность и недобросовестную работу.
«Мы считаем, что министерство делает недостаточно, потому что образование является самым приоритетным вопросом реформ и на это выделяется достаточно средств, при этом детские сады и школы не меняются», — высказался он в своем Telegram-канале и отметил, что из 126 тысяч воспитателей детских садов только 48 тысяч имеют высшее образование.
Глава партии выразил мнение, что учителям и воспитателям необходимо доказывать работодателю свою квалификацию. Это поможет снизить затраты, создать дополнительный ресурс для повышения привлекательности зарплаты, повысить конкурентоспособность педагогов, воспитателей, качество образования и подготовки кадров.
Политик указал и на тот факт, что «министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова после ее одобрения в Законодательную палату ни разу так и не пришла на отчет». Напомнив слова главы государства о том, что «отношение к Парламенту показывает отношение к народу», Алишер Кадыров заключил, что «в образовании и обучении не следует обманываться статистикой, это не что иное, как предательство будущего».