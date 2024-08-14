Лидер партии «Миллий Тикланиш» Алишер Кадыров выступил с критикой в адрес министра образования

Политик указал и на тот факт, что «министр дошкольного и школьного образования Хилола Умарова после ее одобрения в Законодательную палату ни разу так и не пришла на отчет». Напомнив слова главы государства о том, что «отношение к Парламенту показывает отношение к народу», Алишер Кадыров заключил, что «в образовании и обучении не следует обманываться статистикой, это не что иное, как предательство будущего».