Жители Новосибирска пожаловались Путину на руководство Росгорцирка

Исходя из имеющихся данных, известно, что обращение было получено Управлением президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций 12 августа. Новосибирцы возмущены ситуацией, сложившейся вокруг директора Новосибирского государственного цирка Сергея Ивановича Шабанова. По их словам, руководства цирка вынуждает Шабанова покинуть свою должность.