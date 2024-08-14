Жители Новосибирска пожаловались Путину на руководство Росгорцирка

Об этом пишет РБК Новосибирск.
Исходя из имеющихся данных, известно, что обращение было получено Управлением президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций 12 августа. Новосибирцы возмущены ситуацией, сложившейся вокруг директора Новосибирского государственного цирка Сергея Ивановича Шабанова. По их словам, руководства цирка вынуждает Шабанова покинуть свою должность.
Добавим, что в прошлом году у директора произошли разногласия с новым руководством цирка.
«В основе этих разногласий стало заключение ФКП “Росгосцирк” договора с неким ООО “Фудкорт Плюс” (предприятие зарегистрировано в Куйбышевском районе города Самара), которому отныне давалось приоритетное право на организацию и проведение на цирковых площадках розничной торговли, — сказано в обращении.
Причиной конфликта стал новый оператор розничной торговли, который установил «заоблачные» цены на прежний ассортимент.
Жители Новосибирска заявили, что Шабанову такие изменения не понравились, поэтому он заявил о том, что нельзя устанавливать такие высокие цены.
В результате после ряда обращений местных общественников руководство сделало предупреждение Шабанову, а сейчас, по некоторой информации, готовится выговор, который повлечет его увольнение.