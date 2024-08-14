Андрей Бочаров проводит выездное совещание по развитию ЖКХ на острове Голодном

Глава региона напомнил, что во время проведения работ планы по реализации проекта пришлось скорректировать из-за санкций. Однако это не стало причиной срыва графика: все общестроительные мероприятия завершатся к концу 2024 года. В ходе следующего этапа будут возведены два напорных коллектора.