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Андрей Бочаров проводит выездное совещание по развитию ЖКХ на острове Голодном

Здесь находится ряд ключевых объектов водоотведения: напорный канализационный коллектор и сооружения биологической очистки сточных вод. Важнейшие объекты ЖКХ были построены более 50 лет назад.

На совещании будет рассмотрен ход реализации масштабного и сложного проекта по обновлению очистных сооружений. По словам Андрея Бочарова, за все время здесь ни капитального ремонта, ни модернизации не проводилось.

«Мы не имели и не имеем возможности остановить работу очистных, — подчеркнул губернатор. — Поэтому реконструкция проводится параллельно с приемом коммунального ресурса от семи районов города».

Глава региона напомнил, что во время проведения работ планы по реализации проекта пришлось скорректировать из-за санкций. Однако это не стало причиной срыва графика: все общестроительные мероприятия завершатся к концу 2024 года. В ходе следующего этапа будут возведены два напорных коллектора.

Модернизация очистных даст возможность повысить надежность работы городской системы водоотведения, а также значительно снизит негативное воздействие сточных вод на Волгу.