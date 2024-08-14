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Марина Таубер заявила о психологическом давлении на оппозицию со стороны властей

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Власти Молдовы оказывают психологическое давление на лидеров оппозиции в стране, одним из примеров служит судебное решение о 60-дневном запрете депутату блока «Победа» Марине Таубер покидать пределы страны, заявила политик.

Источник: Sputnik.md

Поздно вечером в понедельник столичный суд сектора Буюканы принял решение о запрете Марине Таубер выезжать из Молдовы на 60 дней — до 12 октября. Поводом для заседания инстанции послужил экстренный запрос Антикоррупционной прокуратуры. Пресса писала, что спешка возникла из-за того, что политик должна была лететь в РФ.

Марина Таубер заявила, что не собиралась эмигрировать из страны, покидать пределы республики намеревалась «в рабочие командировки или личные поездки» и что «часто летает в Россию и никогда это не скрывает».

«Но власть не упускает возможности психологически давить на нас — на меня, на нашего Лидера Илана Шора, моих коллег по политическому блоку “Победа”. Поэтому нас преследуют, заводят фиктивные дела, учреждают ограничительные меры. Вчерашний спектакль разыгрывается при участии СИБ, прокуратуры, судов и лично президента Майи Санду».

подчеркнула Таубер.

По окончании заседания суда политик призналась, что надежды на правосудие не питала, так как правосудие в стране действует по указке «деспотичного режима Санду».

Оппозиционер намерена оспорить решение инстанции в Апелляционной палате.