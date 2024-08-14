Марина Таубер заявила о психологическом давлении на оппозицию со стороны властей

Поздно вечером в понедельник столичный суд сектора Буюканы принял решение о запрете Марине Таубер выезжать из Молдовы на 60 дней — до 12 октября. Поводом для заседания инстанции послужил экстренный запрос Антикоррупционной прокуратуры. Пресса писала, что спешка возникла из-за того, что политик должна была лететь в РФ.