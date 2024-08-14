Казахстан и Узбекистан обсуждают взаимные поездки по ID-картам

Об этом заявил специальный представитель президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов.
«Сегодня границы между Узбекистаном и странами Центральной Азии можно по праву называть мостами дружбы и добрососедства. Подтверждением этому является действующая с 1 сентября 2023 года процедура перехода узбекско-кыргызской границы с предъявлением внутреннего документа — общегражданской ID-карты. Аналогичный проект обсуждается и с казахстанской стороной», — приводит Национальное информагентство Узбекистана статью Камилова.
На данный момент между Казахстаном и Узбекистаном действует безвизовый режим, однако, пересекать границу гражданам двух стран можно только по заграничному паспорту.
9 августа на консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане Шавкат Мирзиёев предложил взаимно признать национальные ID-карты в Центральной Азии и разработать массовые туристические продукты по принципу «Один тур — весь регион».
И как добавили представители президента Узбекистана, страна полностью завершила правовое оформление границы с Казахстаном, делимитировала границу с Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном. Также возобновили свою деятельность десятки пропускных пунктов на границе, значительно облегчив перемещение людей между странами.