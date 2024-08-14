Казахстан и Узбекистан обсуждают взаимные поездки по ID-картам

«Сегодня границы между Узбекистаном и странами Центральной Азии можно по праву называть мостами дружбы и добрососедства. Подтверждением этому является действующая с 1 сентября 2023 года процедура перехода узбекско-кыргызской границы с предъявлением внутреннего документа — общегражданской ID-карты. Аналогичный проект обсуждается и с казахстанской стороной», — приводит Национальное информагентство Узбекистана статью Камилова.