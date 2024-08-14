Полпред Путина в СЗФО приехал в Калининград: в городе могут перекрыть движение на некоторых улицах

«В течение двух дней, 14 и 15 августа, в Калининграде с официальным визитом будет находиться полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. В эти дни в городе возможны оперативные ограничения движения на некоторых улицах для прохождения организованной транспортной колонны», — говорится в сообщении.