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Полпред Путина в СЗФО приехал в Калининград: в городе могут перекрыть движение на некоторых улицах

Александр Гуцан пробудет в области 2 дня.

Полпред Владимира Путина в СЗФО Александр Гуцан приехал в Калининград. Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

«В течение двух дней, 14 и 15 августа, в Калининграде с официальным визитом будет находиться полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. В эти дни в городе возможны оперативные ограничения движения на некоторых улицах для прохождения организованной транспортной колонны», — говорится в сообщении.

Александр Гуцан посещал Калининград в конце июня.