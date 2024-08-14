Иран может атаковать Израиль уже на этой неделе

Пентагон полагает, что Иран может на этой неделе продолжить развитие конфликта с Израилем и выйти на прямую конфронтацию. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер на брифинге для журналистов.
Один из журналистов спросил, могут ли иранские удары начаться в ближайшие дни. Райдер ответил утвердительно:
«Конечно, это возможно […] Я не пытаюсь угадать, но мы относимся к этому серьезно, мы будем готовы, мы уже готовы (к удару. — Прим. ред.)».
Другой корреспондент задал вопрос, при каких обстоятельствах американские силы будут вовлечены в конфликт напрямую и нанесут удар по Ирану. Отвечая на этот вопрос, Райдер уклонился от прямого ответа.
«Мы сосредоточены на деэскалации ситуации, мы защищаем наши войска и поддерживаем оборону Израиля», — сказал он.
Обострение ситуации началось после гибели в столице Ирана лидера ХАМАС Исмаила Хании, а также уничтожения командира военного крыла «Хезболлы» Фуада Шокра. Крупнейшие страны мира активно пытаются предотвратить начало конфликта разными способами.
Посольство Узбекистана в Израиле просит граждан соблюдать повышенную осторожность во время нахождения в Израиле.