Головченко: ситуация на валютном рынке Беларуси устойчивая

Что касается ситуации на валютном рынке, то она устойчивая, проинформировал Головченко. После чего уточнил, что у населения все больше растет доверие к национальной валюте. С начала года вклады граждан выросли на 1,4 миллиарда белорусских рублей, или на 17,5%.