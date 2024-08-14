Головченко: ситуация на валютном рынке Беларуси устойчивая

«Результаты января-июня известны. Если коротко, то из пяти важнейших показателей эффективности работы правительства и Национального банка выполнены четыре. Пятый показатель, экспорт, недовыполнен совсем чуть-чуть, но у этого “чуть-чуть” тоже есть фамилия и название, на чем остановимся сегодня отдельно».
Головченко напомнил, что за первое полугодие ВВП Беларуси вырос на 5% при прогнозе 3%. Во всех областях страны и Минске обеспечен рост валового регионального продукта. По его словам, высокие темпы обеспечены в промышленности — 107,1%, сельском хозяйстве — 109,7%, строительстве — 108,8% и торговле — 111%.
«Благодаря принимаемым нами совместно с Национальным банком мерам в стране обеспечивается и макроэкономическая стабильность. Все расходные обязательства бюджета социального характера выполняются своевременно и в полном объеме», — добавил премьер.
Ситуация на валютном рынке, ЗВР и инфляция
Что касается ситуации на валютном рынке, то она устойчивая, проинформировал Головченко. После чего уточнил, что у населения все больше растет доверие к национальной валюте. С начала года вклады граждан выросли на 1,4 миллиарда белорусских рублей, или на 17,5%.
За январь-июнь увеличились золотовалютные резервы страны — на 400 миллионов долларов США — на 1 августа они составили 8,5 миллиарда долларов.
Инфляция находится в рамках прогноза: в июне по отношению к декабрю прошлого года она сложилась на уровне 3,4% при задании не более 103,9%.