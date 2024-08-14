Власти Мьянмы опровергли информацию о госперевороте

«Фейковые аккаунты распространяют ложные слухи с целью подорвать мир и стабильность в стране. Это всего лишь пропаганда совместными силами с подрывающими порядок СМИ», — сказано в заявлении госсовета Мьянмы (цитата по «РИА Новости»).
В 2021 году в Мьянме произошел военный переворот из-за несогласия военных с итогами парламентских выборов. В начале августа 2024-го вооруженные группировки в Мьянме, борющиеся с военным режимом страны, захватили штаб-квартиру северо-восточного регионального командования вооруженных сил в штате Шан.
На этой неделе также стало известно об ударе дронами по мирным жителям народности рохинджа. В результате, по непроверенным данным, погибло почти 200 человек. Ответственность за атаку возложили на «Армию Аракана» — этническую вооруженную группировку, воюющую с правительственными силами Мьянмы.