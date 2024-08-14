Власти Мьянмы опровергли информацию о госперевороте

На этой неделе также стало известно об ударе дронами по мирным жителям народности рохинджа. В результате, по непроверенным данным, погибло почти 200 человек. Ответственность за атаку возложили на «Армию Аракана» — этническую вооруженную группировку, воюющую с правительственными силами Мьянмы.