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Власти Мьянмы опровергли информацию о госперевороте

Появившаяся в соцсетях и СМИ информация о перевороте в Мьянме не соответствует действительности, заявил государственный административный совет страны. Власти заверили, что правительство продолжает совместными усилиями выполнять свои обязанности.

Источник: AP 2023

«Фейковые аккаунты распространяют ложные слухи с целью подорвать мир и стабильность в стране. Это всего лишь пропаганда совместными силами с подрывающими порядок СМИ», — сказано в заявлении госсовета Мьянмы (цитата по «РИА Новости»).

В 2021 году в Мьянме произошел военный переворот из-за несогласия военных с итогами парламентских выборов. В начале августа 2024-го вооруженные группировки в Мьянме, борющиеся с военным режимом страны, захватили штаб-квартиру северо-восточного регионального командования вооруженных сил в штате Шан.

На этой неделе также стало известно об ударе дронами по мирным жителям народности рохинджа. В результате, по непроверенным данным, погибло почти 200 человек. Ответственность за атаку возложили на «Армию Аракана» — этническую вооруженную группировку, воюющую с правительственными силами Мьянмы.