Назначили двух председателей районных судов в Воронежской области

Руководителем Коминтерновского районного суда Воронежа стал Александр Яковлев. Работу он начинал в 2013 году мировым судьей. А в 2019 году был назначен судьей Ленинского райсуда Воронежа. Затем пошел на повышение в Коминтерновский райсуд.