Назначили двух председателей районных судов в Воронежской области

Председателей двух районных судов назначили в Воронежской области. Срок их полномочий — шесть лет. Это следует из указа президента РФ Владимира Путина. Документ опубликован 13 августа.
Руководителем Коминтерновского районного суда Воронежа стал Александр Яковлев. Работу он начинал в 2013 году мировым судьей. А в 2019 году был назначен судьей Ленинского райсуда Воронежа. Затем пошел на повышение в Коминтерновский райсуд.
Председателем Поворинского районного суда назначена Юлия Музыканкина. С 2022 года она трудилась в должности зампредседателя Центрального райсуда Воронежа.