Глава Карелии с бизнес-миссией посетит Узбекистан

По информации торгового представительства России, визит Артура Парфенчикова состоится в октябре для презентации инвестиционного и туристического потенциала Карелии, а также участия в двух выставках в Ташкенте.
«Торгпредство России в Узбекистане провело онлайн-встречу с министерством экономического развития Республики Карелия по вопросам организации визита главы региона Артура Парфенчикова в Узбекистан и бизнес-миссии карельских компаний в республику осенью», — говорится в сообщении.
В бизнес-миссии планируют принять участие более 15 компаний, в том числе производители машин и оборудования, пищевой продукции, пиломатериалов, кормов для животных, бумажной продукции и изделий для спорта.
Карелия также намеревается презентовать свой инвестиционный и туристический потенциал, а некоторые компании уже готовятся принять участие в 18-й Международной выставке MiningMetals Uzbekistan 2024, которая пройдет с 22 по 24 октября в Ташкенте.