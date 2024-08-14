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Глава Карелии с бизнес-миссией посетит Узбекистан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Глава Карелии Артур Парфенчиков возглавит бизнес-миссию 15 компаний в Узбекистан.

Источник: Podrobno.uz

По информации торгового представительства России, визит Артура Парфенчикова состоится в октябре для презентации инвестиционного и туристического потенциала Карелии, а также участия в двух выставках в Ташкенте.

«Торгпредство России в Узбекистане провело онлайн-встречу с министерством экономического развития Республики Карелия по вопросам организации визита главы региона Артура Парфенчикова в Узбекистан и бизнес-миссии карельских компаний в республику осенью», — говорится в сообщении.

В бизнес-миссии планируют принять участие более 15 компаний, в том числе производители машин и оборудования, пищевой продукции, пиломатериалов, кормов для животных, бумажной продукции и изделий для спорта.

Карелия также намеревается презентовать свой инвестиционный и туристический потенциал, а некоторые компании уже готовятся принять участие в 18-й Международной выставке MiningMetals Uzbekistan 2024, которая пройдет с 22 по 24 октября в Ташкенте.

экономика