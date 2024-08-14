Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи

Разуваева возглавила Росмолодежь 17 июня 2021 года. До этого она работала в должности начальника департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента по общественным проектам. А еще раньше она возглавляла Роспатриотцентр, занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей в должности заместителя директора государственного автономного учреждения культуры «Мосгортур».