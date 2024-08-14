Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи

«Освободить Разуваеву Ксению Денисовну от должности руководителя Федерального агентства по делам молодежи по ее просьбе», — говорится в документе.
Сама Разуваева рассказала, что пойти на этот шаг ее побудили личные семейные обстоятельства, которым она должна посвятить большую часть времени.
Другим распоряжением Мишустин назначил временно исполняющего обязанности главы Росмолодежи. Им стал заместитель руководителя агентства Денис Аширов.
Разуваева возглавила Росмолодежь 17 июня 2021 года. До этого она работала в должности начальника департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента по общественным проектам. А еще раньше она возглавляла Роспатриотцентр, занималась организацией отдыха детей из малообеспеченных семей в должности заместителя директора государственного автономного учреждения культуры «Мосгортур».