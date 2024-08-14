Токаев обещает каждый год приезжать на завод Qarmet в Темиртау

«Мы приняли правильное решение, пригласили отечественного инвестора, который активно приступил к работе. Положение на комбинате значительно улучшается по сравнению с тем, что было раньше. Но останавливаться нельзя. Главная задача — это возродить былую славу Qarmet и уделить самое пристальное внимание решению социальных вопросов. Знаю, что эта работа уже началась. Я каждый год буду приезжать на предприятие и смотреть, как развивается комбинат», — сказал Токаев.
По информации Qarmet, выполнены и реализуются проекты развития производства на сумму свыше $3,5 млрд, запланированы инвестиции в проекты угольного департамента порядка $500 млн и железорудного департамента в размере $978 млн. Как сообщил председатель совета директоров Андрей Лаврентьев, внедряемые проекты позволили стабилизировать работу комбината и прогнозировать выполнение программы компании «5−9−5».
«Согласно принятой стратегии, к 2028 году предприятие планирует выйти на объем производства 5 млн тонн стали, добычи 9 млн тонн угля и 5 млн тонн железорудного концентрата, что в среднем обеспечит рост на 66% в сравнении с показателями 2023 года», — говорится в сообщении.
Токаев отметил важность перевода комбината на природный газ, что уже на первом этапе позволит снизить его влияние на окружающую среду на 30%. Кроме того, в Темиртау этой осенью перезапустят экологически чистый вид транспорта — трамвай.
Президент поручил акцентировать внимание на необходимости строгого соблюдения сроков и высоких стандартов качества реализуемых проектов в области промышленной безопасности, эффективности и модернизации производства, улучшение экологической обстановки региона.