NYT: Вашингтон обеспокоен совместными учениями России и Китая

По мнению издания, эти учения вызывают сомнения у Белого дома относительно способности США победить в возможном военном конфликте в Азии, если против них выйдут объединенные силы РФ и КНР.
Ранее, согласно данным газеты, американские стратеги в области военного планирования уделяли мало внимания перспективе войны против двух ядерных держав одновременно, считая это маловероятным сценарием.
Издание также ссылается на доклад комиссии по национальной оборонной стратегии США, который охарактеризовал сближение Китая и России как «наиболее значительное стратегическое событие последних лет».
Учения «Морское взаимодействие — 2024», проведенные Россией и Китаем, прошли с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря.
Нина Лютикова