NYT: Вашингтон обеспокоен совместными учениями России и Китая

По мнению издания , эти учения вызывают сомнения у Белого дома относительно способности США победить в возможном военном конфликте в Азии, если против них выйдут объединенные силы РФ и КНР.

Ранее, согласно данным газеты, американские стратеги в области военного планирования уделяли мало внимания перспективе войны против двух ядерных держав одновременно, считая это маловероятным сценарием.

В статье говорится: «Военные эксперты утверждают, что ВС Китая и России не столь интегрированы друг с другом, как вооруженные силы США и НАТО, однако растущее сотрудничество между ними вызывает обеспокоенность в Вашингтоне».