Бисмарк
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Вашингтон обеспокоен совместными учениями России и Китая

Совместные военные маневры России и Китая вызывают значительную тревогу в Вашингтоне, пишет газета New York Times.

Источник: РИА "Новости"

По мнению издания, эти учения вызывают сомнения у Белого дома относительно способности США победить в возможном военном конфликте в Азии, если против них выйдут объединенные силы РФ и КНР.

Ранее, согласно данным газеты, американские стратеги в области военного планирования уделяли мало внимания перспективе войны против двух ядерных держав одновременно, считая это маловероятным сценарием.

В статье говорится: «Военные эксперты утверждают, что ВС Китая и России не столь интегрированы друг с другом, как вооруженные силы США и НАТО, однако растущее сотрудничество между ними вызывает обеспокоенность в Вашингтоне».

Издание также ссылается на доклад комиссии по национальной оборонной стратегии США, который охарактеризовал сближение Китая и России как «наиболее значительное стратегическое событие последних лет».

Учения «Морское взаимодействие — 2024», проведенные Россией и Китаем, прошли с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря.

Нина Лютикова

учения