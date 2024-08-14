Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

«Ухожу в отставку. Решение принято в связи с переходом на новую работу, — прокомментировал он. — Для меня было честью работать в историческом городе — Городе трудовой доблести, с богатыми традициями и замечательными жителями. Здесь я приобрел новый профессиональный опыт. Очень горжусь, что нам вместе удалось сохранить традиции, заложенные нашими предками, и одновременно создать новое — современные пространства, проекты, события, которые будут радовать горожан долгие годы».