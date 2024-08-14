Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

«Ухожу в отставку. Решение принято в связи с переходом на новую работу, — прокомментировал он. — Для меня было честью работать в историческом городе — Городе трудовой доблести, с богатыми традициями и замечательными жителями. Здесь я приобрел новый профессиональный опыт. Очень горжусь, что нам вместе удалось сохранить традиции, заложенные нашими предками, и одновременно создать новое — современные пространства, проекты, события, которые будут радовать горожан долгие годы».
Он отметил, что все перечисленное удалось реализовать при федеральной поддержке и поддержке правительства Самарской области.
«Нам вместе довелось работать во время особых испытаний и вызовов — пандемии, специальной военной операции. Уверен, что команда, с которой я имел честь работать, продолжит лучшие начинания и развитие», — добавил он.
Анатолий Лукиенко поблагодарил жителей за поддержку, активное участие в жизни города, за объективную критику и советы.
«Сызрань навсегда останется в моем сердце, а вы — примером искренней любви к родному городу», — заключил он.
Напомним, главой Сызрани Анатолия Лукиенко избрала городская дума в октябре 2021 года. На этом посту он сменил Николая Лядина, возглавлявшего администрацию города с 2013 года, а в августе 2021-го заявившего о досрочном сложении полномочий. В сентябре того же года стало известно, что Николай Лядин избран депутатом Самарской губернской думы.