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В Самарской области ужесточена миграционная политика

Вячеслав Федорищев подписал постановление, расширяющее запреты на привлечение мигрантов в ключевые сферы экономики.

В Самарской области вводятся строгие меры по контролю за миграцией. Глава Самарской области С ноября 2024 года мигранты, работающие по патенту, не смогут работать в сферах торговли алкоголем, табачными изделиями, лекарствами, детским питанием и хлебобулочными изделиями, а также на нестационарных торговых объектах и рынках.

В рамках работы по пресечению незаконной регистрации иностранных граждан будет сокращено количество МФЦ, принимающих заявления о регистрации. Это позволит усилить контроль и выявлять нарушителей.

По поручению Федорищева создан координационный штаб по взаимодействию с правоохранительными органами в сфере миграции. Его цель — оперативное реагирование на изменения обстановки и усиление контроля. Штаб возглавит лично Вячеслав Федорищев. Все принимаемые меры будут направлены на защиту интересов жителей региона и усиление контроля над миграционными процессами.