В Самарской области ужесточена миграционная политика

В Самарской области вводятся строгие меры по контролю за миграцией. Глава Самарской области С ноября 2024 года мигранты, работающие по патенту, не смогут работать в сферах торговли алкоголем, табачными изделиями, лекарствами, детским питанием и хлебобулочными изделиями, а также на нестационарных торговых объектах и рынках.