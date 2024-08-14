Глеб Никитин поздравил с юбилеем митрополита Георгия

«Более двух десятков лет все Ваши помыслы и действия направлены на возрождение духовно-нравственных традиций на нижегородской земле, сохранение и восстановление на ней храмов, монастырей и православных святынь. Последовательно и системно выстраивая работу вверенной митрополии, Вы уделяете огромное внимание реализации социальных, просветительских и образовательных программ, обеспечиваете надежное взаимодействие церкви и государства. Уверен, что Ваш созидательный настрой и дар наставника будут способствовать успешному воплощению в жизнь всех начинаний, дальнейшему плодотворному соработничеству на благо нашего региона!» — сказано в поздравлении.