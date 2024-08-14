В восьми южных и приграничных регионах разрешили досрочное голосование

Зампред ЦИКа Николай Булаев напомнил, что такой механизм уже был использован на выборах в новых регионах. По его словам, досрочное и другие дополнительные формы голосования позволяют минимизировать возникающие риски, а избирательные комиссии получили право сами решать, на каких участках они будут их применять. Кроме того, расширяются возможности для голосования для тех жителей регионов, которые не смогут проголосовать на своих участках, отметил зампред ЦИКа.