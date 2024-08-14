В восьми южных и приграничных регионах разрешили досрочное голосование

Досрочное голосование может проходить как на избирательных участках, так и на дому, в также на придомовых и удаленных территориях, следует из разъяснения, которое опубликовал ЦИК в Telegram. Желающим включиться в списки избирателей по месту нахождения в пределах своего избирательного округа нужно подать заявление с помощью технологии «Мобильный избиратель», а в случае невозможности — обратиться в участковую комиссию по месту нахождения вплоть до дня голосования.
Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила, что комиссия хотела уйти от досрочного голосования, однако такое решение было принято из-за условий в этих субъектах, граничащих с Украиной или новыми регионами России.
Зампред ЦИКа Николай Булаев напомнил, что такой механизм уже был использован на выборах в новых регионах. По его словам, досрочное и другие дополнительные формы голосования позволяют минимизировать возникающие риски, а избирательные комиссии получили право сами решать, на каких участках они будут их применять. Кроме того, расширяются возможности для голосования для тех жителей регионов, которые не смогут проголосовать на своих участках, отметил зампред ЦИКа.
Выборы губернаторов и депутатов состоятся в единый день голосования 8 сентября. В большинстве субъектов России голосование продлится три дня — 6, 7 и 8 сентября. Выборы глав регионов пройдут в 20 субъектах. В числе кампаний — выборы губернатора Курской области, а также выборы в горсовет Суджи и райсовет Суджанского района Курской области, где сейчас разворачиваются боевые действия. Бои в регионе продолжаются с 6 августа. По данным на 12 августа, украинские военные оккупировали 28 населенных пунктов области. Эвакуировано более 120 тыс. человек.