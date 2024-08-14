ЦИК разрешил восьми регионам провести досрочное голосование

Такое право получили: Курская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский край и Республика Крым.
Они смогут проводить досрочное голосование с использованием дополнительных форм, то есть, кроме обычного голосования на избирательных участках, можно будет организовать процесс на дому, на придомовых территориях, а также в мобильном варианте — там, где нет возможности оборудовать участок или затруднено транспортное сообщение.
Как пояснила глава ЦИК Элла Памфилова, решение принято для обеспечения избирательных прав граждан в особых условиях, которые сложились в ряде российских регионов. Главная задача — обеспечить безопасность всех участников выборов на перечисленных территориях.
Чтобы попасть в списки избирателей по месту нахождения в пределах своего избирательного округа, гражданам необходимо подать заявление с помощью системы «Мобильный избиратель», а в случае невозможности подачи такого заявления — обратиться в участковую комиссию по месту нахождения в любое время до дня голосования.