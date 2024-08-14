ЦИК разрешил восьми регионам провести досрочное голосование

Они смогут проводить досрочное голосование с использованием дополнительных форм, то есть, кроме обычного голосования на избирательных участках, можно будет организовать процесс на дому, на придомовых территориях, а также в мобильном варианте — там, где нет возможности оборудовать участок или затруднено транспортное сообщение.