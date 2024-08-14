ЦИК РФ: на сентябрьские выборы зарегистрированы кандидаты от 20 партий

На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в среду ее глава, Элла Памфилова, сообщила, что к предстоящим сентябрьским выборам разных уровней зарегистрированы кандидаты от 20 политических партий, и среди них лидируют пять парламентских.
Кандидаты от 20 партий зарегистрированы на предстоящих выборах, в лидерах традиционно парламентская пятерка. В итоге этап регистрации преодолели свыше 95% кандидатов от партий, это очень высокий показатель.
По ее словам, регистрация на выборах всех уровней завершилась 7 августа. В текущей избирательной кампании приняли участие в общей сложности 23 политические партии.
Говоря о предстоящих довыборах депутатов Госдумы, Памфилова уточнила, что зарегистрированы все 17 кандидатов, пожелавшие участвовать в этих выборах. Из них 16 представляют 10 партий, и один кандидат баллотируется как самовыдвиженец.
Глава ЦИК также сообщила, что из более 80 тысяч выдвигавшихся на выборы различных уровней зарегистрированы 74,5 тыс. претендентов. Из них более 64 тысяч — представители политических партий, почти 10 тысяч — самовыдвиженцы.
Таким образом, прошли этап регистрации, в целом, свыше 92% кандидатов от общего числа выдвинутых. Если среди партийных кандидатов процесс регистрации — свыше 95%, то среди самовыдвиженцев — немногим более 77%.
Ранее глава ЦИК отметила, что в единый день голосования, 8 сентября, в 83 регионах пройдет более 4 тысяч избирательных кампаний различных уровней. В частности, будут проведены прямые выборы губернаторов в 21 регионе РФ, а также выборы депутатов Московской городской думы.
Нина Лютикова