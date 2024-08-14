ЦИК РФ: на сентябрьские выборы зарегистрированы кандидаты от 20 партий

Глава ЦИК также сообщила, что из более 80 тысяч выдвигавшихся на выборы различных уровней зарегистрированы 74,5 тыс. претендентов. Из них более 64 тысяч — представители политических партий, почти 10 тысяч — самовыдвиженцы.