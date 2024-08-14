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Афганистан не допущен к 79-ой сессии Генассамблеи ООН

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Правительство Исламского Эмирата Афганистан не будет участвовать в сессии ООН в сентябре текущего года, так как ему все еще не предоставлено место в ООН, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В декабре 2023 года комитет ООН отложил ответ по вопросу о выдаче мест в ООН для нового афганского правительства, оставив место за назначенным прежним правительством. Кабул посчитал это решение незаконным и дискриминирующим, заявив, что ООН мешает развитию Афганистана, несмотря на полноценную трехлетнюю независимость.

Важно отметить, что на данный момент никто не признал правительство талибов. Однако ряд стран, в том числе Узбекистан и Казахстан, делают шаги в сторону признания его реальной властью.

ООН