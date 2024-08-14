Афганистан не допущен к 79-ой сессии Генассамблеи ООН

В декабре 2023 года комитет ООН отложил ответ по вопросу о выдаче мест в ООН для нового афганского правительства, оставив место за назначенным прежним правительством. Кабул посчитал это решение незаконным и дискриминирующим, заявив, что ООН мешает развитию Афганистана, несмотря на полноценную трехлетнюю независимость.
Важно отметить, что на данный момент никто не признал правительство талибов. Однако ряд стран, в том числе Узбекистан и Казахстан, делают шаги в сторону признания его реальной властью.