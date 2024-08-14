В МИД РФ рассказали о консультациях с дружественными странами по Курской области

«По крайней мере вчера на заседании представители ряда африканских государств, Китайская Народная Республика, ряд других стран, которые внятно смотрят, адекватно оценивают ситуацию, они высказали по крайней мере озабоченность происходящими процессами на курском направлении», — рассказал Родион Мирошник в ходе брифинга. При этом он отметил, что реакцию западных стран на ситуацию в Курской области можно описать словами «слепота» и «глухота».