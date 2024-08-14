В МИД РФ рассказали о консультациях с дружественными странами по Курской области

«По крайней мере вчера на заседании представители ряда африканских государств, Китайская Народная Республика, ряд других стран, которые внятно смотрят, адекватно оценивают ситуацию, они высказали по крайней мере озабоченность происходящими процессами на курском направлении», — рассказал Родион Мирошник в ходе брифинга. При этом он отметил, что реакцию западных стран на ситуацию в Курской области можно описать словами «слепота» и «глухота».
С 6 августа в Курской области идут бои с украинской армией. В регионе введен режим ЧС федерального характера и объявлен режим контртеррористической операции. 12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что украинские военнослужащие контролируют 28 населенных пунктов, в которых осталось порядка 2 тыс. человек. Об их судьбе ничего не известно.
В ходе совещания по ситуации в приграничных с Украиной регионах президент Владимир Путин заявил, что после атак в отношении мирных жителей и объектов ядерной энергетики с украинскими властями больше не о чем говорить. По мнению президента, целью атаки приграничья Киев видит улучшение своих переговорных позиций.
Об эвакуации пограничных районов Курской области — в материале «Ъ» «От войны жилья не ищут».