Конституционный суд Таиланда отстранил премьера за нарушение этических норм

Конституционный суд считает, что премьер знал о прошлом господина Чыанбана, но все равно выдвинул его кандидатуру. В связи с этим суд постановил, что Сеттха Тхависин нарушил этические нормы. Решение поддержали пять судей, четверо выступили против. Кабмин продолжит работать на временной основе до утверждения нового премьера.