Конституционный суд Таиланда отстранил премьера за нарушение этических норм

Судебное разбирательство связано с назначением весной Пхичита Чыанбана на министерский пост. В 2008 году тот отбыл шестимесячный тюремный срок за попытку дать взятку в уголовном суде. Министр подал в отставку на фоне споров насчет его назначения.
Конституционный суд считает, что премьер знал о прошлом господина Чыанбана, но все равно выдвинул его кандидатуру. В связи с этим суд постановил, что Сеттха Тхависин нарушил этические нормы. Решение поддержали пять судей, четверо выступили против. Кабмин продолжит работать на временной основе до утверждения нового премьера.
На прошлой неделе Конституционный суд Таиланда распустил самую популярную партию в стране «Движение вперед». Несмотря на победу на парламентских выборах, эта партия находилась в оппозиции. «Пхыа Тхаи» смогла сформировать коалиционное правительство совместно с монархически настроенными партиями.