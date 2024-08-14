Беглов поднял вопрос о защите школ и детсадов от террористов

Перед наступлением осени Беглов поручил обеспечить защиту от терроризма «на самом высоком уровне» в объектах образования и местах массового пребывания людей, которые будут задействованы при проведении Дня знаний и единого дня голосования, который пройдет с 6 по 8 сентября. Напомним, в Петербурге в этом году состоятся выборы губернатора.