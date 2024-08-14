Беглов поднял вопрос о защите школ и детсадов от террористов

По словам главы города, на сегодняшний день обстановка в Петербурге «остается контролируемой», сообщает пресс-служба городской администрации. За прошедшие месяцы лета не было допущено террористических проявлений, массовых беспорядков и конфликтов на межнациональной почве, а меры по борьбе с терроризмом принимаются «исчерпывающие».
Перед наступлением осени Беглов поручил обеспечить защиту от терроризма «на самом высоком уровне» в объектах образования и местах массового пребывания людей, которые будут задействованы при проведении Дня знаний и единого дня голосования, который пройдет с 6 по 8 сентября. Напомним, в Петербурге в этом году состоятся выборы губернатора.
«Не только в период подготовки ко Дню знаний, но и в течение всего учебного года будем уделять особое внимание защищенности наших детских садов, школ, колледжей и вузов», — сказал Беглов.
Помимо этого, на заседании обсудили вопросы о недопущении «распространения идеологии терроризма и неонацизма среди молодежи», профилактику терроризма среди трудовых мигрантов и защищенность от террористических актов ядерно- и радиационно-опасных объектов на территории города. По словам губернатора, в Петербурге продолжат укреплять антитеррористическую защищенность «с учетом новых угроз».