Владимир Якушев и Радий Хабиров возложили цветы к памятнику генералу Шаймуратову.

По обеим сторонам постамента размещены рельефы, рассказывающие о Шаймуратове, его корнях, исторических предшественниках, и сослуживцах — лучших представителях башкирского воинства, изображена жизнь разведчика и дипломата, служившего военным атташе в Турции и Китае, хорошо владевшего английским, китайским, татарским, уйгурским и казахским языками, «объехавшего полмира по особым заданиям правительства», и уже этим внёсшего неоценимый вклад в дело защиты Отечества.