Владимир Якушев и Радий Хабиров возложили цветы к памятнику генералу Шаймуратову.

14 августа в Уфе временно исполняющий полномочия секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, Радий Хабиров посетили Советскую площадь. Здесь они возложили цветы к памятнику Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову.
Скульптурную композицию открыли в День Республики 11 октября 2022 года. Она посвящена легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, его знаменитым конникам и всем защитникам Родины. Автор памятника — скульптор, народный художник России Салават Щербаков.
Конная статуя высотой более 2 натуральных размеров дополняется двумя бронзовыми горельефами с изображением сцен из славной истории 112-й Башкирской кавдивизии и древнего башкирского воинства. На мемориальных башнях размещены гербы Российской Федерации и Республики Башкортостан, тексты Указа Президента Российской Федерации о присвоении генералу Шаймуратову почетного звания Героя России и списки бойцов Башкавдивизии — 78 Героев Советского Союза и 5 полных кавалеров ордена Славы.
Колоннада, с двух сторон обнимающая постамент, символизирует народное объединение перед опасностью, перед лицом врага, придает всему ансамблю торжественность и монументальность.
По обеим сторонам постамента размещены рельефы, рассказывающие о Шаймуратове, его корнях, исторических предшественниках, и сослуживцах — лучших представителях башкирского воинства, изображена жизнь разведчика и дипломата, служившего военным атташе в Турции и Китае, хорошо владевшего английским, китайским, татарским, уйгурским и казахским языками, «объехавшего полмира по особым заданиям правительства», и уже этим внёсшего неоценимый вклад в дело защиты Отечества.
Реконструкцию Советской площади начали летом 2020 года. Строители расширили её территорию, рядом с Башкирским государственным педагогическим университетом имени Акмуллы и перед детской музыкальной школой № 1 имени Наримана Сабитова высадили сквер. А в сентябре 2021 года здесь запустили светомузыкальный фонтан.
Как сообщал «Башинформ», сегодня же временно исполняющий полномочия секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, Радий Хабиров и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов приняли участие в церемонии ввода в эксплуатацию межпоселкового и внутрипоселкового газопроводов в селе Кулушево Кармаскалинского района.