США одобрили продажу вооружений Израилю на сумму свыше $20 млрд

Соединённые Штаты Америки одобрили продажу Израилю пакета вооружений на сумму, превышающую $20 млрд. Он включает самолёты F-15 и оборудование на $19 млрд, танковые патроны стоимостью $774 млн, миномётные патроны на сумму более $60 млн и армейские транспортные средства на $583 млн. Об этом сообщило агентство Reuters.
Предполагается, что на производство истребителей F-15 потребуется несколько лет, и их поставки начнутся в 2029 году. По информации Пентагона, поставки остального оборудования начнутся не позднее 2026 года.
12 августа США сообщили о подготовке к возможным атакам Ирана на Израиль, которые могут стать ответом на убийство главы политбюро «Хамаса». Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США разделяют обеспокоенность своих израильских партнёров и решили увеличить своё военное присутствие на Ближнем Востоке.
13 августа «Ведомости» сообщили, что военно-морские силы США на Ближнем Востоке продолжают усиливаться. Министр обороны США Ллойд Остин, вопреки сложившейся практике, публично объявил о направлении в регион атомной подводной лодки USS Georgia в дополнение к двум уже находящимся там авианосным ударным группам (АУГ).
Нина Лютикова