The Economist узнал об опасениях в США одновременного конфликта с РФ, КНР и КНДР

В материале приводится мнение высокопоставленных американских чиновников, согласно которому Вашингтон, «вероятно, не слишком долго» продержится при одновременном возникновении трех конфликтов и непредсказуемых ядерных кризисов.
На фоне опасений администрация нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена начала подготовку к расширению ядерных сил страны. Наращивание может начаться после 2026-го, когда срок действия договора СНВ-3 между США и Россией истечет, уточнила «Газета.Ru».
«Если президент решит, что по истечении срока действия нового СНВ, в феврале 2026 года, нам нужно увеличить размер развернутых сил, мы хотим быть в состоянии выполнить это решение относительно быстро», — отметил высокопоставленный американский военный чиновник.
При этом отмечается, что, насколько далеко и как быстро зайдет любое наращивание, может зависеть отчасти от того, будет ли следующим президентом кандидат от демократов Камала Харрис, «которая может попытаться сохранить усилия по ограничению ядерного оружия» или бывший американский лидер Дональд Трамп, «который был ядерным ястребом в свой первый срок».
Ранее, 15 июля, заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США, генерал-лейтенант Эндрю Гебара заявил о том, что Вашингтон не исключают заключение нового соглашения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Москвой.
На следующий день первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что для Соединенных Штатов международные нормы и соглашения ничего не значат. По его мнению, сейчас перед США стоит задача снизить, свести к нулю потенциал ядерной безопасности РФ.
В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что РФ не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.