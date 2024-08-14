Калининградские контрактники, отправляющиеся в зону СВО, получают по одному миллиону рублей — Беспрозванных

«И важно то, что с июля добавили выплаты нашим контрактникам, это 500 тысяч рублей. Фактически 400 тысяч рублей — вашим решением, наши 500 тысяч. И спасибо нашим компаниям, нашему бизнесу, который тоже активно включился, они дополнительно ещё делают выплаты, которые составляют в целом на подписании контракта один миллион рублей. Поэтому продолжаем эту работу», — рассказал Беспрозванных.