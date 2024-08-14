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Калининградские контрактники, отправляющиеся в зону СВО, получают по одному миллиону рублей — Беспрозванных

Врио губернатора доложил президенту РФ о поддержке бойцов и их семей.

В Калининградской области на поддержку военнослужащих, находящихся в зоне СВО, и членов их семей, направлено 565 млн рублей. Об этом врио губернатора региона Алексей Беспрозванных рассказал президенту России Владимиру Путину во время встречи в Ново-Огарёво в среду, 14 августа.

По словам главы области, средства направляются на закупку необходимого оборудования, экипировки и другие меры помощи. Будет добавлено ещё 200 млн рублей, чтобы полностью обеспечить потребности.

«И важно то, что с июля добавили выплаты нашим контрактникам, это 500 тысяч рублей. Фактически 400 тысяч рублей — вашим решением, наши 500 тысяч. И спасибо нашим компаниям, нашему бизнесу, который тоже активно включился, они дополнительно ещё делают выплаты, которые составляют в целом на подписании контракта один миллион рублей. Поэтому продолжаем эту работу», — рассказал Беспрозванных.

«Разовые выплаты?» — уточнил Путин.

«Да, разовая выплата — один миллион рублей. Продолжаем эту работу активно», — уточнил врио губернатора.