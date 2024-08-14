Протест «Победы» перед президентурой: Майю Санду попросили на вылет

Участники акции напомнили, что население Молдовы каждый час сокращается на 8 человек. Страну покидают трудоспособные юноши и девушки, «которые могут и хотят трудиться на благо родины, но власть своим бездействием и безразличием к своему же народу гонит их из Молдовы».