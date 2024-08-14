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Протест «Победы» перед президентурой: Майю Санду попросили на вылет

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Молодежное крыло оппозиционного блока «Победа» провело перед зданием администрации президента страны акцию протеста, символически «вручив» Майе Санду желтый чемодан (партийного цвета правящей PAS) и билет на самолет до Брюсселя.

Источник: Sputnik.md

Таким образом активисты блока выразили протест против бездействия властей в ситуации массового оттока молодежи и трудоспособного населения за границу.

«Молодежное крыло блока “Победа” потребовало от президента покинуть страну и предоставить ей шанс на возрождение».

объяснили свои действия протестующие.

Участники акции напомнили, что население Молдовы каждый час сокращается на 8 человек. Страну покидают трудоспособные юноши и девушки, «которые могут и хотят трудиться на благо родины, но власть своим бездействием и безразличием к своему же народу гонит их из Молдовы».

Правящая в стране партия PAS и Майя Санду, когда пришли к власти, обещали людям «хорошие времена», однако в реальности демографическая ситуация в стране близка к катастрофе, заявили протестующие.