Протест «Победы» перед президентурой: Майю Санду попросили на вылет

Таким образом активисты блока выразили протест против бездействия властей в ситуации массового оттока молодежи и трудоспособного населения за границу.
«Молодежное крыло блока “Победа” потребовало от президента покинуть страну и предоставить ей шанс на возрождение».
Участники акции напомнили, что население Молдовы каждый час сокращается на 8 человек. Страну покидают трудоспособные юноши и девушки, «которые могут и хотят трудиться на благо родины, но власть своим бездействием и безразличием к своему же народу гонит их из Молдовы».
Правящая в стране партия PAS и Майя Санду, когда пришли к власти, обещали людям «хорошие времена», однако в реальности демографическая ситуация в стране близка к катастрофе, заявили протестующие.