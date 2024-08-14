Беспрозванных рассказал о двух новых паромах для Калининграда

Субсидирование морских перевозок обсудил врио губернатора Калининградской области и глава государства. Решено, что субсидирование продолжится. Об этом в своем телеграм-канале написал Алексей Беспрозванных.
«Сейчас между областью и другими регионами России морские перевозки обеспечивают порядка 25 судов и паромов. Владимир Владимирович подтвердил, что в конце 2028 и 2029 годов ожидаем два парома с завода “Звезда”, — говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что бесперебойные субсидии позволят реализовать действующие инвестпроекты и запустить новые, которым «предстоит раскачать эксклавную экономику и сдерживать рост цен на продовольственные товары, завозящиеся к нам в регион».