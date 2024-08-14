«Как дела, Алексей Сергеевич?»: Путин встретился с Беспрозванных

«Вы видите из презентации, что количество грузов, которые переработаны портовым комплексом региона, у нас растет из года в год. Для нас, конечно, крайне важно обеспечить бесперебойные субсидированные перевозки. <…> Самое важное, конечно, сейчас для нас, чтобы эти субсидии были бесперебойными. Потому что как только у нас появляются проблемы с финансированием, сразу же растет цена, она отражается на всей продукции, которая завозится, поэтому для нас это крайне критично», — пояснил врио губернатора Калининградской области.