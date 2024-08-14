«Как дела, Алексей Сергеевич?»: Путин встретился с Беспрозванных

«Как дела, Алексей Сергеевич?» — начал Путин и услышал в ответ: «Активно, Владимир Владимирович».
А дело действительно идут активно: прогнозируемый рост валового регионального продукта Калининградской области в этом году составит 4,7%. Регион посетили вице-премьеры российского правительства и в целом отметили положительную динамику в социально-экономическом развитии области.
«Мы планируем, что локомотивом роста нашей экономики станет промышленное производство, которое постепенно восстанавливается. По итогам первого полугодия текущего года объем производства в обрабатывающей промышленности вырос почти на 10%», — сказал Беспрозванных.
Ещё одно важнейшее направление — сельское хозяйство. Беспрозванных назвал это «продовольственной безопасностью». По словам врио губернатора, ещё «есть над чем поработать по овощной группе», но вместе с этим достигнута полная самообеспеченность по зерну, картофелю, молоку, мясу, мясопродуктам, куриному яйцу.
«Четвёртое место по урожайности пшеницы, да?» — поинтересовался президент.
И это так — Калининградская область действительно занимает указанное место по урожайности пшеницы, третье — по рапсу, а по надоям молока — седьмое. Правда, чтобы увеличить показатели отрасли не хватает кадров — открыто 14,5 тысячи вакансий, и это только по текущим проектам, а для развития и новых — нужно больше: «Нам потребуется ещё 25 тысяч, поэтому это ключевой вызов, с которым мы будем работать. Уже предприятия формируют самостоятельно программу по привлечению кадров из других регионов», — пояснил Беспрозванных.
Путин парировал: «Один из способов решения проблемы — переходить на новые технологии».
Одной из тем разговора стал транспортная обеспеченность и морские грузоперевозки, которые стали основой для снабжения региона, и, конечно, субсидирование со стороны государства этих самых перевозок.
«Вы видите из презентации, что количество грузов, которые переработаны портовым комплексом региона, у нас растет из года в год. Для нас, конечно, крайне важно обеспечить бесперебойные субсидированные перевозки. <…> Самое важное, конечно, сейчас для нас, чтобы эти субсидии были бесперебойными. Потому что как только у нас появляются проблемы с финансированием, сразу же растет цена, она отражается на всей продукции, которая завозится, поэтому для нас это крайне критично», — пояснил врио губернатора Калининградской области.
И тут же попросил поддержки в субсидировании авиаперевозок по льготным тарифам: «В мае мы восстановили льготные тарифы, сегодня необходимое количество билетов есть, выделено 1,1 миллиарда рублей на льготное финансирование. Здесь тоже очень важно, чтобы такое финансирование было бесперебойным, потому что это очень чувствительно для жителей Калининградской области», — сказал Беспрозванных.
Владимир Путин сообщил, что субсидирование авиабилетов обязательно будет продолжаться — об этом он договорился ещё с прежним губернатором Антоном Алихановым. «Что касается морских перевозок, потому что это основная сейчас артерия доставки и вывоза грузов, в конце 2028 года предусмотрена сдача на заводе “Звезда” очередного парома для Калининграда, а в 2029 году — еще одного парома», — заявил глава государства.
Затем темой разговора врио губернатора и президента стала медицина и, — опять же, — недобор кадров. Укомплектованность в этой сфере всего 81%. Но Беспрозванных видит одно из решений проблемы: «Мы сегодня также проработали с главврачами систему мотивации, в августе будем запускать новые подходы к мотивации, привлечению врачей из других регионов и, в том числе, удержанию наших специалистов».
То же самое планируется делать и в системе образования, где обеспеченность кадрами составлять 94%. По словам врио губернатора, в Калининградской области не хватает по меньшей мере 473 педагога.
«Алексей Сергеевич, я же Вас назначал временно исполняющим обязанности, поэтому постараюсь Вам помочь. Но, естественно, решение зависит от жителей Калининградской области», — заключил Владимир Путин.