МИД ответил на санкции Евросоюза, запретившие ввоз секонд-хенда в Беларусь

В Министерстве иностранных дел высказались о новом пакете санкций Евросоюза в отношении Беларуси, запретившем ввоз в страну секонд-хенда.
— Из-за крайнего пакета санкции ЕС в Беларусь теперь запрещено поставлять бывшую в употреблении одежду, другими словами — секонд-хенд, — отметили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что новые санкции отчетливо демонстрируют цинизм брюссельских чиновников. Так как Евросоюз, который декларирует приверженность так называемым социальным принципам санкций, по сути применяет ограничения на социально-значимые товары, пользующиеся спросом, прежде всего, у малообеспеченных граждан.
При этом в дипведомстве заявили, что, вводя новые санкции против Беларуси, в ЕС не учли тот аспект, что белорусский легпром сегодня предлагает широчайший ассортимент качественных товаров — «на любой вкус и кошелек». Закрывают нишу также товары, импортируемые из дружественных стран.