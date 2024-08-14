МИД ответил на санкции Евросоюза, запретившие ввоз секонд-хенда в Беларусь

При этом в дипведомстве заявили, что, вводя новые санкции против Беларуси, в ЕС не учли тот аспект, что белорусский легпром сегодня предлагает широчайший ассортимент качественных товаров — «на любой вкус и кошелек». Закрывают нишу также товары, импортируемые из дружественных стран.