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МИД ответил на санкции Евросоюза, запретившие ввоз секонд-хенда в Беларусь

МИД прокомментировал запрет ЕС на ввоз в Беларусь секонд-хенда.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел высказались о новом пакете санкций Евросоюза в отношении Беларуси, запретившем ввоз в страну секонд-хенда.

— Из-за крайнего пакета санкции ЕС в Беларусь теперь запрещено поставлять бывшую в употреблении одежду, другими словами — секонд-хенд, — отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что новые санкции отчетливо демонстрируют цинизм брюссельских чиновников. Так как Евросоюз, который декларирует приверженность так называемым социальным принципам санкций, по сути применяет ограничения на социально-значимые товары, пользующиеся спросом, прежде всего, у малообеспеченных граждан.

При этом в дипведомстве заявили, что, вводя новые санкции против Беларуси, в ЕС не учли тот аспект, что белорусский легпром сегодня предлагает широчайший ассортимент качественных товаров — «на любой вкус и кошелек». Закрывают нишу также товары, импортируемые из дружественных стран.

ЕС
санкции