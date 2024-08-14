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Рустам Минниханов перечислил часть зарплаты жителям Курской области

Инициативу поддержали и другие чиновники.

Глава Татарстана Рустам Минниханов перечислил часть зарплаты в помощь пострадавшим жителям Курской области. В результате нападения ВСУ пострадало мирное население, десятки тысяч людей покинули свои дома и живут в пунктах временного размещения.

Примеру раиса республики последовала его администрация, а также сотрудники Госсовета и Кабмина Татарстана. Чиновники направят свой заработок за день в поддержку нуждающихся.

Ранее Рустам Минниханов дал поручение направить гуманитарную помощь жителям Курской области. Казанцы также организовали сбор необходимых вещей.

благотворительность