Рустам Минниханов перечислил часть зарплаты жителям Курской области

Глава Татарстана Рустам Минниханов перечислил часть зарплаты в помощь пострадавшим жителям Курской области. В результате нападения ВСУ пострадало мирное население, десятки тысяч людей покинули свои дома и живут в пунктах временного размещения.
Примеру раиса республики последовала его администрация, а также сотрудники Госсовета и Кабмина Татарстана. Чиновники направят свой заработок за день в поддержку нуждающихся.
Ранее Рустам Минниханов дал поручение направить гуманитарную помощь жителям Курской области. Казанцы также организовали сбор необходимых вещей.