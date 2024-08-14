Токаев посетил предприятие по производству шин в Сарани

Генеральный директор ЗАО «Татнефть» Наиль Маганов и директор KamaTyresKZ Радий Бурганов рассказали главе государства о завершении строительно-монтажных работ и полной поставке технологического оборудования. Сообщается, что завод с инвестициями в Т234 млрд начал серийное производство продукции, в прошлом месяце он выпустил 30 тыс. шин. Ожидается, что в первый год работы завод произведет 1 млн единиц готовой продукции.