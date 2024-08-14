Воронежская область отправила гуманитарную помощь в Курскую область

ВОРОНЕЖ, 14 авг — РИА Новости. Воронежская область отправила соседней Курской области около 10 тонн продуктов длительного хранения, предметы гигиены и воду, сообщил воронежский губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
«Сегодня мы отправили в Курск очередную партию гуманитарной помощи. В нее вошли продукты длительного хранения для взрослых и детей, предметы гигиены, вода — всего около 10 тонн», — написал Гусев.
По его словам, в сборе этой партии помощи приняли участие воронежские сельхозпроизводители и организации из других отраслей, два областных министерства — сельского хозяйства и социальной защиты, администрации районов.
«Значительная часть груза куплена на средства, перечисленные воронежцами в областной фонд социальной поддержки населения. Главное управление МЧС по региону помогло с погрузкой и автотранспортом», — добавил Гусев.
Он отметил, что это не последняя машина с помощью курянам.
«В Воронеж ежедневно приезжают автомобили с гуманитарным грузом из районов; в областном центре каждый день формируются новые партии. Отправки производим по мере загрузки автомобилей», — написал Гусев.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.