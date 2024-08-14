Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил город Касли

Появлению знакового музея город тоже обязан Алексею Текслеру. Несмотря на всемирную известность каслинского литья, выставочного зала на родине этого искусства никогда не было, на что губернатор обратил внимание при посещении муниципалитета. Заброшенное здание реконструировали, благодаря нацпроекту «Культура», и теперь внутри располагается несколько уютных залов с уникальными экспонатами. Помимо внутреннего наполнения посетители с удовольствием фотографируют на память и старинную чугунную лестницу, которую решено было сохранить при реставрации.