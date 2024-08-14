Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил город Касли

Капитальные ремонты социальных объектов по всему Южному Уралу — первоочередная задача, поставленная губернатором. Большое внимание уделяют школам, особенно в небольших городах региона, многие из них десятилетиями не видели обновлений. Преображение происходит не только внешнее, но и структурное: появляются пространства для отдыха и творчества, обсуждения проектов, педагоги получают возможность качественно пройти повышение квалификации.
Бывая в муниципалитетах, Алексей Текслер обязательно заезжает с проверкой в учебные заведения, где ведутся или недавно прошли ремонты. Так, в городе Касли губернатору презентовали реконструкцию основной общеобразовательной школы № 25. Дети учились в ужасных условиях, необходимо было срочно принимать меры. Глава региона поручил провести полную реновацию здания во время своего прошлого визита.
— Именно здесь потребность в школе большая, за ее сохранение и реновацию проголосовали жители. Надо эту работу завершить, — сказал тогда Алексей Текслер.
Задача была выполнена, кроме того, у школы появился двухэтажный пристрой, который позволит принять больше учеников, и собственная современная котельная.
На первом этаже расположились кабинеты начальных классов, а также кабинет домоводства, мастерские по обработке дерева и металлов, кабинет психолога и социального педагога. На втором — оборудованы каждый в своем стиле кабинеты биологии, химии, математики, географии и истории, русского языка и литературы, иностранных языков. Для ребят закуплены интерактивные доски и планшеты.
Обновления коснулись и прилегающей территории: здесь уложили новый асфальт, оборудовали игровую площадку, высадили деревья и цветы. Учебное заведение вовсю готовится принять школьников в новом учебном году.
— Душа радуется за детей, учителей — достойно! Рада очень за родную школу! — описала в социальных сетях свои эмоции от изменений в городе жительница Каслей Татьяна Муратова.
По просьбам жителей.
Также губернатор нанес визит на автовокзал, где ведется реконструкция. О ремонте старого здания попросили Алексея Текслера жители Каслей. Существующая станция располагается в неудобном месте.
Средства были выделены, и объект, который долгое время простоял закрытым, было принято решение возродить. Сегодня здесь уже закончили основные строительно-монтажные работы, ведется благоустройство территории. Для людей обустроили красивый зал ожидания, где они с комфортом могут провести время до прибытия автобуса.
Популярный музей.
Посетил губернатор и музей каслинского литья, который открылся в начале этого года и уже пользуется огромной популярностью. Чуть больше чем за полгода учреждение, расположившееся в историческом здании 1810 года постройки, посетили более 19 000 человек.
Появлению знакового музея город тоже обязан Алексею Текслеру. Несмотря на всемирную известность каслинского литья, выставочного зала на родине этого искусства никогда не было, на что губернатор обратил внимание при посещении муниципалитета. Заброшенное здание реконструировали, благодаря нацпроекту «Культура», и теперь внутри располагается несколько уютных залов с уникальными экспонатами. Помимо внутреннего наполнения посетители с удовольствием фотографируют на память и старинную чугунную лестницу, которую решено было сохранить при реставрации.