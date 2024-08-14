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Губернатор дал оценку строителям Челябинской области

Южноуральские строители добились больших успехов в изменении облика городов.

Южноуральские строители добились больших успехов в изменении облика городов. За последние пять лет были введены в эксплуатацию: 61 детский сад, 15 школ, 108 фельдшерско-акушерских пунктов, 85 физкультурно-оздоровительных комплексов и площадок для ГТО. Благоустроено порядка 1800 общественных пространств и дворов. Строятся уникальные объекты — детский хирургический корпус и межуниверситетский кампус мирового уровня, парк «Притяжение» в Магнитогорске.

Южноуральские строители ежедневно улучшают жизнь своих земляков и помогают другим регионам. С профессиональным праздником представителей отрасли поздравил губернатор Алексей Текслер:

— Строитель — это созидатель. Невозможно себе представить ни одну сферу человеческой жизни без участия строителей. Поэтому мы особенно гордимся, что в нашем регионе имеется мощная строительная отрасль, где трудятся свыше 170 000 человек плюс предприятия, которые занимаются производством строительных материалов.

сказал глава региона.

Лидеры по квадратным метрам

Возводится огромное количество жилья. В 2023 году южноуральские строители поставили региональный рекорд, сдав 2 млн 100 тысяч квадратов, что позволило досрочно завершить программу переселения людей из ветхоаварийных домов.

— Такого объема ввода жилья не было за всю историю Челябинской области. Это все, благодаря вам, людям, которые посвятили свою жизнь самой важной профессии для каждой страны, — отметил губернатор.

Как отмечают эксперты, современная жилая среда — это ключевой момент в программе развития Южного Урала, представленной Алексеем Текслером.

— То, как меняется облик региона в последние годы, заметно невооруженным глазом. Но какой бы привлекательной ни была инфраструктура региона и его роль в федеральном масштабе, качество решения жилищного вопроса существенно влияет не только на облик, но и на комфорт и долгосрочную перспективу проживания. Уверенная динамика темпов и объема ввода жилья, которую ежегодно демонстрирует Челябинская область, — это вклад в будущее региона и его привлекательность для жизни граждан, — говорит советник председателя Общественной палаты Челябинской области Эльвина Валеева.

Останавливаться на достигнутом региональные власти не собираются. Впереди серьезные планы и большая работа:

— Мы будем развивать наш регион, вкладывать в его инфраструктуру, социальную сферу. Мы вместе с вами будем делать наш регион и жизнь его жителей лучше, — обратился к строителям губернатор.

Помощь Донбассу

С большой ответственностью подошли наши специалисты и к вопросу восстановления разрушенных территорий Донбасса. Многие отправились в подшефные территории, оставив дома и семьи. В Волновахе и Ясиноватой южноуральцы поднимают из руин школы и детские сады, больницы и соц­учреждения. За 2022−23 годы было восстановлено 63 объекта. Сейчас работа ведется на 12 объектах.

— С этого года работаем в Авдеевке, которую недавно освободили наши воины. Большую часть этих объектов восстанавливают челябинские строители, в том числе, рискуя собственной жизнью. Низкий вам поклон! — сказал Алексей Текслер.

В честь профессионального праздника глава региона вручил лучшим работникам отрасли почетные грамоты и благодарности, а 14 строителей получили награды Российской Федерации и Челябинской области.

Кстати

В 2023 году Челябинская область отличилась максимальным приростом доли городов с благоприятной средой. Наш регион набрал 202 балла, что выше среднего по стране.

Для сравнения: годом ранее городов, признанных благоприятными для проживания, было на Южном Урале 14, сегодня их 25. Больше всего «прокачал» свои позиции город Карталы, набрав 191 балл (ранее было 153).