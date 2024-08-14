Губернатор дал оценку строителям Челябинской области

— То, как меняется облик региона в последние годы, заметно невооруженным глазом. Но какой бы привлекательной ни была инфраструктура региона и его роль в федеральном масштабе, качество решения жилищного вопроса существенно влияет не только на облик, но и на комфорт и долгосрочную перспективу проживания. Уверенная динамика темпов и объема ввода жилья, которую ежегодно демонстрирует Челябинская область, — это вклад в будущее региона и его привлекательность для жизни граждан, — говорит советник председателя Общественной палаты Челябинской области Эльвина Валеева.