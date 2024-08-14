Тим Уолц: друг Китая и враг России?

Тема Китая близка Уолцу. Именно в этой стране, согласно статье, он провел свой медовый месяц. Кроме того, он несколько месяцев преподавал английский язык в одной из китайских провинций, возил студентов в Китай, много раз ездил туда с частными визитами и даже немного говорит по-китайски. В руководстве США человека с подобным опытом не было со времен Джорджа Буша-старшего, который был послом США в Пекине в 1970-х годах.