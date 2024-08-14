Тим Уолц: друг Китая и враг России?

Тим Уолц в своей политической карьере до сих пор основное внимание уделял экономическим вопросам. Однако, учитывая, какую роль играет вице-президент США при формировании внешней политики, издание предлагает присмотреться к тому, как 60-летний Уолц смотрит на события на международной арене.
Китай
Тема Китая близка Уолцу. Именно в этой стране, согласно статье, он провел свой медовый месяц. Кроме того, он несколько месяцев преподавал английский язык в одной из китайских провинций, возил студентов в Китай, много раз ездил туда с частными визитами и даже немного говорит по-китайски. В руководстве США человека с подобным опытом не было со времен Джорджа Буша-старшего, который был послом США в Пекине в 1970-х годах.
Уолц «тепло» отзывается о китайском народе и говорит, что отношения с Китаем «не обязательно должны быть враждебными». Его позиция в отношении Китая во многом совпадает с подходом администрации Байдена: с Пекином можно конкурировать в военной и экономической сферах и сотрудничать в вопросах борьбы с изменением климата и наркоторговлей.
Как напоминает Defence 24, Уолц был одним из ответственных за принятие закона, осуждающего «репрессии Пекина в отношении продемократического движения в Гонконге», а во время президентства Дональда Трампа он призывал прекратить торговую войну с Китаем.
Ближний Восток
Интересны также заявления Уолца относительного ситуации на Ближнем Востоке. В марте 2024 года он высказался за скорейшее прекращение войны между Израилем и ХАМАС. Он завил, что США следует активнее участвовать в оказании гуманитарной помощи палестинцам, и поддержал разрешение израильско-палестинского конфликта по принципу создания двух государств.
В 2015 году Уолц также поддержал ядерное соглашение США с Ираном (Дональд Трамп вышел из него в мае 2018 года). Оно подразумевало отмену западных санкций, наложенных на Иран, в обмен на доступ инспекторов ООН на иранские военные объекты.
В 2006 году Уолц ратовал за вывод американских военных из Ирака. Тогда он не только не согласился с решениями правящей республиканской администрации президента Джорджа Буша-младшего, но и несколько лет спустя раскритиковал американские авиаудары по целям в Сирии. Политик был против поддержки Саудовской Аравии, которая вела боевые действия в Йемене.
Украина
Уолц несколько раз публично выражал поддержку Украине, а в феврале этого года в качестве губернатора Миннесоты он даже провел видеоконференцию с Владимиром Зеленским. В 2022 году, после начала военного конфликта на Украине, Уолц обязал несколько десятков госучреждений Миннесоты расторгнуть контракты с российскими структурами, о чем писала Star Tribune.
Defence 24 также предлагает обратить внимание на недавнее заявление Уолца о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, которое цитирует Politico: Уолц назвал Орбана «диктатором» и «кумиром Джей Ди Вэнса». Кандидат Дональда Трампа на пост вице-президента не заставил себя ждать с ответом: «Почему Венгрия сближается с Китаем? Отчасти потому, что американские лидеры не принимают разумных решений».
Марина Светлова