Владимир Якушев высоко оценил темпы догазификации в Башкирии

«Люди активно заявляются на догазификацию. И это принципиально важно, потому что не только необходимо довести магистраль к населенному пункту, очень важно, чтобы в конечном итоге люди подключились и начали газ потреблять. Это важно и для “Газпрома”, как поставщика голубого топлива, так и для людей. К сожалению, раньше, когда эта программа еще так активно, как по поручению Президента 2021 года, не работала, у нас были такие населенные пункты. Там и магистраль лежит, и даже есть поселковая разводка, но то, что касается подключения непосредственно самих домовладений, вот эта история могла подвисать на годы. Сейчас, слава богу, таких вопросов нет. И то, что мы наблюдаем сегодня в Башкортостане, происходит благодаря синхронной работе правительства и “Газпрома”. И как раз когда идет магистраль, и поселковая разводка, и подключение непосредственно домовладений, это очень важно. Тут эти процессы практически все синхронизированы. Я думаю, в ближайшем будущем Башкортостан будет у нас регионом со стопроцентной газификацией. Это большое достижение, удобство для людей. Но еще раз повторю, что программа очень непростая, потому что нужно оформлять большое количество документов на земельные участки. Как раз главное условие было у “Газпрома”, чтобы оформление было на домовладения и на земельные участки. И, конечно, тут регион, местные власти очень активно работали. Пользуясь случаем, я Радия Фаритовича хочу поблагодарить за эту огромную работу, которую он непосредственно курирует здесь в регионе и очень много делает для того, чтобы эта программа активно двигалась. Ну и моих коллег из “Газпрома” тоже благодарю.